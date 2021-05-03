برلماني يقترح قانون "كورونا الموحد" لمواجهة الجائحة والأوبئة

08:17 م الإثنين 03 مايو 2021
برلماني يقترح قانون "كورونا الموحد" لمواجهة الجائحة والأوبئة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب أحمد حتة عضو مجلس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تشريع قانون لمواجهة فيروس كورونا والأثار المترتبة عليه يضم كافة القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات والموجودة في عدة قوانين، ليتم دمجها في قانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "كورونا" ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم وسبقه مواجهات أخرى منها أنفلونزا الطيور و"سارس" وأنفلونزا الخنازير وغيرها، وهو ما يستوجب تشريع موحد ودائم.

وأشار النائب إلى أن الاحتياج إلى مشروع قانون موحد لمواجهة كورونا، يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة مثل السلالة الهندية والتي وصلت إلى أكثر من 20 دولة ومنها دول عربية مثل الأردن ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.​

مجلس النواب النائب أحمد حتة لجنة الاتصالات مواجهة الأوبئة

الخبر التالى:

الأوقاف: 50 مليون جنيه لبناء مدارس والصندوق الخيري لدعم التعليم
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:مباشر الدوري.. غزل المحلة 0-0 الأهلي

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا