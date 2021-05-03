برلماني يقترح قانون "كورونا الموحد" لمواجهة الجائحة والأوبئة

كتب- نشأت علي:

اقترح النائب أحمد حتة عضو مجلس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تشريع قانون لمواجهة فيروس كورونا والأثار المترتبة عليه يضم كافة القرارات والعقوبات التي أقرتها الحكومة والغرامات والموجودة في عدة قوانين، ليتم دمجها في قانون دائم موحد لمواجهة الأوبئة والأمراض.

وأضاف في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "كورونا" ليس الوباء أو الجائحة الأولى التي تواجهها مصر أو العالم وسبقه مواجهات أخرى منها أنفلونزا الطيور و"سارس" وأنفلونزا الخنازير وغيرها، وهو ما يستوجب تشريع موحد ودائم.

وأشار النائب إلى أن الاحتياج إلى مشروع قانون موحد لمواجهة كورونا، يتزايد مع تزايد ضراوة العدوى وانتشار سلالات جديدة تهدد بتزايد الجائحة مثل السلالة الهندية والتي وصلت إلى أكثر من 20 دولة ومنها دول عربية مثل الأردن ظهرت فيها السلالة الأخطر من الفيروس.​