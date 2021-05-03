"كورونا له أحكام".. حديقة الحيوان بدون زوار في شم النسيم (صور)
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تصوير- أحمد جمعة:
أغلقت حديقة الحيوان أبوابها اليوم الاثنين، الموافق عيد شم النسيم، ولم تستقبل أي زوار في إطار إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وكانت الحكومة اتخذت عدة إجراءات عاجلة وقائية في سبيل مواجهة فيروس كورونا خلال الـ72 ساعة الماضية، في ظل زيادة أعداد الإصابات والوفيات بالفيروس في محافظات الجمهورية.
من هذه الإجراءات إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ، في أيام الإجازات الرسمية الممتدة حتى غدًا الثلاثاء.
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