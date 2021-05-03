الصحة: بدء تصنيع اللقاح الصيني في مصر الشهر المقبل

كتب- أحمد جمعة:

كشف الدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للطب الوقائي بوزارة الصحة، عن بدء تصنيع لقاح "سينوفاك" الصيني في مصر، الشهر المقبل.

وأضاف "عبدالفتاح" في تصريحات له، اليوم الاثنين، أن مصر تتحرك على أكثر من محور لتوفير لقاحات كورونا للمواطنين، ومن المنتظر وصول كميات جديدة من اللقاحات خلال الأيام القليلة المقبلة.

كانت مصر وقعت اتفاقيتين بين الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات "فاكسيرا"، وشركة "سينوفاك" الصينية للمستحضرات الحيوية، في إطار "السعي نحو تحقيق التعاون الفني في هذا المجال الحيوي، عبر الاستفادة من اللقاح الذي طورته سينوفاك".

وذكر بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أن توقيع الاتفاقيتين جاء "للاستفادة من اللقاح الذي طورته شركة سينوفاك الصينية، الرائدة في مجال البحث والتطوير والإنتاج والتسويق في مجال المستحضرات الصيدلانية الحيوية، من أجل الوقاية من فيروس كورونا".