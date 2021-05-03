لتلقيح 10 آلاف مواطن يوميًا.. الصحة تكشف موعد افتتاح مركز تلقيح أرض المعارض

(مصراوي):

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إن عدد مراكز التلقيح ضد فيروس كورونا بلغت 360، لافتًا إلى افتتاح مركز التطعيم ضد كورونا في أرض المعارض خلال يومين.

وأضاف عبدالفتاح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الاثنين، أن مركز تطعيم المواطنين بأرض المعارض يستهدف تلقيح 10 آلاف مواطن ضد كورونا في اليوم، قائلًا إن القيادة السياسية وجهّت بالإسراع في عمليات التطعيم.

وأشار إلى أن مصر من المقرر أن تشهد توافر كميات مختلفة من لقاحات "أسترازينيكا" أو "سينوفارم" أو "سينوفاك" المضادة لفيروس كورونا خلال الفترة المقبلة، معلنًا بدء تصنيع لقاح "سينوفاك" في مصر خلال الشهر المقبل.

ولفت وكيل الصحة إلى أن الدولة تسرع وتيرة التطعيم بما يضمن التحصين المجتمعي بالصورة المثلى، مضيفًا أن الوزيرة وجهت فرق التواصل المجتمعي برفع الوعي في كل محافظات مصر التي تشهد زيادة طفيفة في إصابات كورونا.

وأوضح أن الفرق تستهدف أماكن التجمعات كالأسواق والمحلات والمقاهي وأماكن الشراء؛ لإرسال الرسالة التوعوية بما يتناسب مع ثقافة المواطنين وأعمارهم السنية، مؤكدًا أن الفرق مدربة على أعلى مستوى وتمتلك أدواتها للقيام بوظيفتها.