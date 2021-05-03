"الزراعة": تفتيش 275 مركزًا لتداول الأدوية واللقاحات البيطرية في 12 محافظة خلال أبريل

كتب- أحمد مسعد:

قالت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في بيان لها اليوم الإثنين، إنها شنت حملات مكبرة على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بمختلف المحافظات؛ للكشف عن أية مخالفات تتعلق بتسجيل الأدوية البيطرية أو تداول أدوية محظورة أو تم إنتاجها بطريقة مخالفة للمواصفات القياسية المصرية، واتخاذ كل الإجراءات القانونية نحو إغلاقها أو تقنين أوضاعها، وفقًا للاشتراطات التي تحددها الجهات المختصة.

وأضافت الوزارة أن مديريات الطب البيطري قامت بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة في 12 محافظة؛ هي (الشرقية، كفر الشيخ، القاهرة، الفيوم، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، الإسكندرية، البحيرة، الإسماعيلية، قنا، السويس)؛ حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 275 مركزًا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر أبريل.

وأسفرت الحملة عن رصد 65 مركزًا مخالفًا ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية ووجود أدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

ونوهت وزارة الزراعة بأنه تم إصدار (17) قرارًا إداريًّا لإغلاق العيادات والمراكز البيطرية المخالفة، والتي تعمل دون ترخيص بعدد (49) منشأة بيطرية بمحافظات: (الشرقية- المنوفية – الدقهلية- بني سويف- الإسكندرية- الإسماعيلية- كفر الشيخ- قنا- القاهرة- الفيوم- البحيرة)، وتم عمل (5) محاضر (جنح) بمحافظات: بني سويف والمنوفية وكفر الشيخ، وعدد (5) محاضر إدارية بمحافظتَي الشرقية والسويس، وتم تنفيذ قرارات الإغلاق لعدد (6) مراكز بيطرية مخالفة بمحافظتَي القاهرة والدقهلية.

وأكد الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن الهيئة اعتمدت عدة إجراءات تنفيذية رقابية على الأدوية واللقاحات والمستحضرات البيطرية؛ للتأكد من اللقاحات المنتجة سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، وتتبع أماكن توزيعها وتخزينها ومراجعة سلسلة التبريد للقاحات؛ لضمان وصولها إلى المربين بحالة جيدة.