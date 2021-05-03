انتصار السيسي تهنئ المصريين بشم النسيم: انحياز لقيم الجمال من تاريخنا العريق
كتب- محمد سامي:
هنأت السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، الشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم.
وكتبت على حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أهنئ الشعب المصرى بمناسبة احتفالات شم النسيم، التي تؤكد نهج الشعب المصري في انتصاره للحياة مهما كانت التحديات، وإصراراه على الانحياز لقيم الجمال التي يستمدها من تاريخه العريق وحضارته التي ألهمت الإنسانية بأكملها. كل عام وأنتم بخير".
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