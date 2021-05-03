تحذير من تناول "الأسبرين" بعد الحصول على لقاح كورونا

كتب - أحمد جمعة:

حذّر الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، من تناول مذيبات الجلطات دون استشارة طبية، اعتمادًا على الأقوال الشائعة بضرورة تناولها بعد الحصول على لقاح كورونا.

وأضاف عنان، في بث مباشر عبر صفحة "مصراوي"، على فيسبوك، اليوم الاثنين، أن الحديث عن تسبب لقاحات كورونا في الجلطات "أمر نادر"، لافتًا إلى أن نسبة الإصابة بهذه الجلطات في لقاح جونسون آند جونسون يمثل "1 في المليون"، أما في لقاح إسترازينيكا "4 أشخاص من كل مليون"، محتمل أن يصابوا بالجلطات.

وأشار إلى أن الأمر لا يحتاج إلى اتخاذ إجراءات وقائية، وينبغي أن يراجع المرضى أطبائهم حال احتياجهم لمذيب جلطات من أنواع معينة وليس "الأسبرين" ولا ينبغي معرفة هذه المعلومات عن طريق مواقع التواصل أو الخبرات الشخصية للمرضى.