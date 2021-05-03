خبير أوبئة: هنود أصيبوا بـ"كورونا المتحور" رغم تلقيهم اللقاح

03:53 م الإثنين 03 مايو 2021
خبير أوبئة: هنود أصيبوا بـ"كورونا المتحور" رغم تلقيهم اللقاح

الدكتور إسلام عنان

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن بعض المواطنين في الهند أصيبوا بفيروس كورونا المتحور، رغم تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.

وأضاف عنان في بث مباشر عبر صفحة "مصراوي" على فيسبوك، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد لقاح يمنع العدوى بنسبة 100%، لكنه يقلل من حدة الأعراض حال الإصابة بشكل كبير.

وأشار إلى أن تحور الفيروسات يكون أكثر انتشارًا وليس أكثر شراسة.

الدكتور إسلام عنان كورونا المتحور فيروس كورونا لقاح كورونا

الخبر التالى:

4 نصائح عاجلة.. الأرصاد تعلن مدة ارتفاع الحرارة وكميات الرطوبة
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:تعرف على ضحية رامز جلال اليوم في برنامج "رامز عقله طار"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا