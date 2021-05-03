خبير أوبئة: هنود أصيبوا بـ"كورونا المتحور" رغم تلقيهم اللقاح
كتب - أحمد جمعة:
قال الدكتور إسلام عنان، أستاذ اقتصاديات الصحة وعلم انتشار الأوبئة، إن بعض المواطنين في الهند أصيبوا بفيروس كورونا المتحور، رغم تلقيهم جرعتين من لقاح كورونا.
وأضاف عنان في بث مباشر عبر صفحة "مصراوي" على فيسبوك، اليوم الاثنين، أنه لا يوجد لقاح يمنع العدوى بنسبة 100%، لكنه يقلل من حدة الأعراض حال الإصابة بشكل كبير.
وأشار إلى أن تحور الفيروسات يكون أكثر انتشارًا وليس أكثر شراسة.
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