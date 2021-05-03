تقضي على فوضى استخراج التراخيص والعشوائيات.. برلماني يشيد بمنظومة البناء الجديدة

كتب- نشأت علي:

قال المهندس عبد الباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منظومة البناء الجديدة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الساعات القليلة السابقة، بشكل تجريبي لمدة شهرين في 27 مدينة ومركزًا وحيًّا في نطاق المحافظات، تأتي محل الاشتراطات التخطيطية والبنائية المؤقتة الصادرة من المحافظين للمدن التي ليس لها مخططات استراتيجية معتمدة، كما أنها تهدف إلى القضاء على البناء العشوائي ووقف فوضى التراخيص.

وأضاف الشرقاوي أن الاشتراطات الجديدة للبناء سيبدأ تطبيقها في باقي المدن، بدايةً من 1 يوليو 2021، وأن فلسفة الاشتراطات الجديدة قائمة على التيسير على المواطنين وفي نفس الوقت تتسم بالصرامة في القضاء على ظاهرة التراخيص غير المدروسة وعشوائية البناء، حيث تحظر البناء في المناطق ذات كثافات شديدة الارتفاع، وحظر جزئي في المناطق ذات الكثافة المتوسطة إلى المرتفعة.

وأشار عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى أن المنظومة الجديدة تشترط توفير جراج داخل العقار، لإزالة مشكلة الزحام المروري والتكدس بالشوارع، وعدم السماح بالبناء على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، وعدم منح الرخصة دون تقديم رسم هندسي معتمد من استشارى أو نقابة المهندسين، بالإضافة إلى أن عملية استخراج التراخيص لن تكون سوى بعد الوقوف على شبكة الخدمات والمرافق في هذه المناطق، وعدم البناء بطريقة عشوائية.