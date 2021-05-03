رئيس "قصور الثقافة" يكشف عن سبب النجاح الكبير للمسارح المتنقلة في المحافظات

كتب- مصراوي:

قال الدكتور أحمد عواض، رئيس هيئة قصور الثقافة، إن سبب النجاح الكبير الذي حققته المسارح المتنقلة على مستوى الجمهورية، يتمثل في استمرار الدعم الفني من قِبل وزارة الإنتاج الحربي حتى الآن، ولمدة عام من بدء التشغيل؛ مما يضمن مستوًى عاليًا ومتطورًا، من تدريب العمال، وبالتالي من الأداء العام للمسارح المتنقلة.

وقال عواض، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين: وضعنا في التعاقد شرطًا مهمًّا؛ وهو أن يتم تقديم الدعم الفني من تشغيل وتدريب ومتابعة المسارح المتنقلة لمدة عام كامل، وأي عامل له ملاحظات على التشغيل نطلب متخصصين من الإنتاج الحربي يقومون بتوضيح الأمور، تجنبًا لحدوث أية مشكلات فنية في تشغيل المسارح الجديدة.

وتابع رئيس هيئة قصور الثقافة: لقد تعلمنا من أخطاء الماضي، وقد وجدنا أن أغلب الأخطاء التي وقعنا فيها تتمثل في بساطة مستوى العمال وتعقيد الأجهزة الجديدة في المسارح والمواقع المختلفة، وهو ما قُمنا بمعالجته في المسارح المتنقلة، وعدد من المواقع الثقافية الأخرى؛ مثل مسرح طنطا، لأنه مع الممارسة العملية تظهر مشكلات التشغيل، مما يتطلب تذليلها.