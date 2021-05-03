نقابة الأطباء: وصول شهداء كورونا إلى 500 طبيب

02:02 م الإثنين 03 مايو 2021
نقابة الأطباء: وصول شهداء كورونا إلى 500 طبيب

نقابة الأطباء

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت نقابة الأطباء وصول شهداء الأطباء جراء إصابتهم بفيروس كورونا إلى 500 طبيب، بوفاة الدكتور أشرف تعيلب استشارى الأنف والأذن والحنجرة بدمياط.

وتقدمت النقابة فى بيان لها اليوم، بخالص العزاء لأسر الشهداء، سائلة الله أن يرحمهم برحمته الواسعة وأن يُسكنهم مع الأبرار.

ورغم إحصاء نقابة الأطباء، إلا أن وزيرة الصحة هالة زايد سبق أن قالت، إن عدد الأطباء المُسجل وفاتهم لدى الوزارة خلال التصدي للجائحة أثناء أداء عملهم بمستشفيات العزل يبلغ 115 طبيبًا، وليس أكثر من 500 طبيب.

وانتقدت النقابة هذا التصريح وطالبت الوزيرة بالوقوف إلى جانب أسر شهداء الأطباء وصرف حقوقهم المستحقة.

نقابة الأطباء شهداء كورونا فيروس كورونا

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