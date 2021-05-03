كل التقدير والاحترام.. برلماني يشيد بتعقيم القوات المسلحة للكنائس في احتفالات عيد القيامة

02:00 م الإثنين 03 مايو 2021
كل التقدير والاحترام.. برلماني يشيد بتعقيم القوات المسلحة للكنائس في احتفالات عيد القيامة

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

وجه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لإصدار أوامرها لإداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء عمليات التعقيم والتطهير اللازمَين للعديد من دور العبادة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.

وقال حنفي، في بيان له اليوم الإثنين، إن قواتنا المسلحة الباسلة تستحق كل التقدير والاحترام لدورها الكبير في دعم ومساندة جميع مؤسسات الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، متوجهًا بالتهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والشعب المصري كله بمناسبة احتفالات مصر بعيد القيامة.

وأكد النائب أن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لا يمكن أن ينسى المواقف الوطنية والتاريخية المشرفة لقداسة البابا تواضروس الثاني تجاه مصر وشعبها.

مجلس النواب القوات المسلحة احتفالات عيد القيامة تعقيم الكنائس

الخبر التالى:

نقابة الأطباء: وصول شهداء كورونا إلى 500 طبيب
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أخطر أيام كورونا.. الصحة تحذر من انتشار الفيروس في العشر الأواخر من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا