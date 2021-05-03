كل التقدير والاحترام.. برلماني يشيد بتعقيم القوات المسلحة للكنائس في احتفالات عيد القيامة

كتب- نشأت علي:

وجه النائب سيد حنفي طه، عضو مجلس النواب، تحية قلبية إلى القيادة العامة للقوات المسلحة لإصدار أوامرها لإداراتها التخصصية لدفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء عمليات التعقيم والتطهير اللازمَين للعديد من دور العبادة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين عليها خلال عيد القيامة المجيد.

وقال حنفي، في بيان له اليوم الإثنين، إن قواتنا المسلحة الباسلة تستحق كل التقدير والاحترام لدورها الكبير في دعم ومساندة جميع مؤسسات الدولة في مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا، متوجهًا بالتهنئة القلبية إلى قداسة البابا تواضروس الثاني والشعب المصري كله بمناسبة احتفالات مصر بعيد القيامة.

وأكد النائب أن الشعب المصري العظيم بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية لا يمكن أن ينسى المواقف الوطنية والتاريخية المشرفة لقداسة البابا تواضروس الثاني تجاه مصر وشعبها.