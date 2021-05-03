"مصر للطيران": ٢٠% تخفيضًا لذوي القدرات الخاصة و١٠% لمرافقيهم في رحلاتهم الدولية

كتب- محمد عبيد:

أعلن الطيار عمرو أبو العينين، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، اليوم الإثنين، عن تقديم ٢٠% تخفيضًا لذوي القدرات الخاصة، و١٠% لمرافقيهم من أقاربهم من الدرجة الأولى، وذلك على أسعار جميع تذاكر "مصر للطيران" على رحلاتها الدولية حتى ٣١ ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى منحهم ٥٠٠ ميل إضافي، وذلك عند انضمامهم إلى برنامج المسافر الدائمEgyptair Plus.

وقال أبو العينين إن القرار جاء في إطار اهتمام الدولة المصرية بتقديم كل الدعم والرعاية لذوي القدرات الخاصة، وفي إطار توجيهات وزارة الطيران المدني، ومن منطلق مسؤولية الشركة المجتمعية التي تضعها في مقدمة أولوياتها.

وتابع رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران بأن "مصر للطيران" توفر لذوي القدرات الخاصة كل خدمات السفر والتسهيلات عند استقبالهم بالمطارات، وعلى متن الطائرات، وذلك من خلال فرق عمل متخصصة ومدربة للتعامل، وإنهاء كل إجراءاتهم؛ حرصًا منها على دعمهم المستمر.