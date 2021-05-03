هل تسبب الموجة الثالثة لكورونا فقدان السمع؟.. رئيس الطب الوقائي يوضح

كتب- محمد نصار:

كشف الدكتور علاء عيد، رئيس الطب الوقائي بوزارة الصحة، أعراض الموحة الثالثة من فيروس كورونا المستجد.

وقال عيد، في تصريحات له، إن أعراض الموجة الثالثة لفيروس كورونا كما هي مقارنة بالموجتين الأولى والثانية، لكن تزيد قليلا في شدتها.

وأضاف رئيس الطب الوقائي: الأعراض تختلف من شخص لآخر، وتتمثل في قيء وإسهال وغثيان وفقدان الشم والتذوق.

وحول ما إذا كان فقدان السمع من أعراض الموجة الجديدة، قال: لم يتم رصد أي حالة تعاني من هذا الأمر.