رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

12:56 م الإثنين 03 مايو 2021
رئيس جهاز "العاشر من رمضان" يزور الكنائس بالمدينة للتهنئة بعيد القيامة المجيد

رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور الكنائس

كتب- محمد عبدالناصر:

زار المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، كنيسة (السيدة العذراء بالمجاورة الأولي)، والكنيسة الإنجيلية بالمجاورة الـ٣٢، والكنيسة (الكاثوليكية بالمجاوره ٣٢)، يرافقه مسئولو الجهاز، لتهنئة الإخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقدم رئيس الجهاز، خلال زيارته، بحسب بيان، باقات من الزهور تعبيراً عن روح المحبة والمودة، معربا عن خالص تهنئته للأخوة الأقباط بعيد القيامة، ومتمنياً حلول هذه الأعياد على الإخوة الأقباط وعلى مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات.

وكان في استقبال رئيس الجهاز، الأب إبرام والقس إسحاق وليم، والقس، جارجريوس، معربين عن ترحيبهم برئيس الجهاز ومرافقوه.​

رئيس جهاز العاشر من رمضان يزور الكنائس

رئيس جهاز العاشر من رمضان الكنائس عيد القيامة

الخبر التالى:

القوى العاملة: صرف 104 آلاف جنيه مستحقات وضمان لـ11 مصريًا في الأردن
Corno symptom

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 229635

    عدد المصابين

  • 172342

    عدد المتعافين

  • 13469

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 153452498

    عدد المصابين

  • 130725426

    عدد المتعافين

  • 3215243

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:أخطر أيام كورونا.. الصحة تحذر من انتشار الفيروس في العشر الأواخر من رمضان

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا