تواجد أمني مكثف لمنع التجمعات في شم النسيم

12:44 م الإثنين 03 مايو 2021
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تصوير- محمد حسام الدين:

كثفت قوات الشرطة تواجدها في الشوارع الرئيسة لمنع تجمعات المواطنين بالتزامن مع الاحتفالات بأعياد شم النسيم.

وخلت الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل وحديقة الحيوان من المواطنين ومن أي مظاهر احتفالية بشم النسيم للعام الثاني على التوالي بسبب الإجراءات الاحترازية التي فرضتها الدولة تطبيقا لجائحة كورونا.

وكثفت قوات الأمن تواجدها بالقرب من الحدائق العامة والمتنزهات وكورنيش النيل، حيث قلت حركة المواطنين في الشوارع المحيطة بحديقة الحيوان، واقتصرت الحركة على السيارات الملاكب، وشهدت البوابة المطلة على ميدان النهضة هدوءا تاما وسط حراسة أمنية مشددة ثابتة ومتحركة، وكذلك البوابة المطلة على جامعة القاهرة.

وخلت منطقة كورنيش النيل، من المواطنين وتم إغلاق بوابة المرسى النهري الموجود بالمنطقة،كما استمر الوجود الشرطي وغياب المواطنين على امتداد كورنيش النيل في الاتجاه المؤدي للمعادي.​

قوات الشرطة شم النسيم تجمعات المواطنين أعياد شم النسيم

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