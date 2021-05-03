أخطر أيام كورونا.. الصحة تحذر من انتشار الفيروس في العشر الأواخر من رمضان

كتب- محمد نصار:

حذر الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد خلال الأيام الحالية.

وقال عبدالفتاح، في تصريحات له، إن مصر تشهد زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الآونة الأخيرة.

وحذر وكيل وزارة الصحة: نحن نعيش أخطر 10 أيام في الوقت الحالي، خاصة الأواخر من رمضان وعلى الناس الاهتمام.

وأضاف أن ذلك يعد مؤشرًا خطيرًا، مستنكرًا تهاون المواطنين في الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1051 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.