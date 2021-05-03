كورونا في 24 ساعة| تحذير من صلاة التهجد في المساجد وحقيقة وصول السلالة الهندية مصر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأحد، خروج 800 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 172342 حالة حتى اليوم.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأخبار حول فيروس كورونا في مصر والعالم:

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