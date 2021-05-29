"قابلها السيسي أمس".. السيدة "هدى" تكشف كواليس لقاء الرئيس وماذا قال لها



(مصراوي):

قالت السيدة هدى التي قابلها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أثناء إحدى جولاته التفقدية، إن الرئيس استمع لها ولب كل طلباتها.

وأضافت السيدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أنها طلب من الرئيس السيسي تسديد قرض وسيارة للمعاقين وشقة تمليك، مؤكدة أن الرئيس قال لها: "من عيني، هأعملك كل اللي انتي عايزاه".

وأوضحت: "أجري الآن كل الفحوصات الطبية المطلوبة، والجميع في خدمتي".