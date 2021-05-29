Masrawy logo white

"قابلها السيسي أمس".. السيدة "هدى" تكشف كواليس لقاء الرئيس وماذا قال لها

11:51 م السبت 29 مايو 2021
"قابلها السيسي أمس".. السيدة "هدى" تكشف كواليس لقاء الرئيس وماذا قال لها

الرئيس السيسي يستمع لسيدة مسنة


(مصراوي):

قالت السيدة هدى التي قابلها الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس أثناء إحدى جولاته التفقدية، إن الرئيس استمع لها ولب كل طلباتها.

وأضافت السيدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي على قناة "الحدث اليوم"، أنها طلب من الرئيس السيسي تسديد قرض وسيارة للمعاقين وشقة تمليك، مؤكدة أن الرئيس قال لها: "من عيني، هأعملك كل اللي انتي عايزاه".

وأوضحت: "أجري الآن كل الفحوصات الطبية المطلوبة، والجميع في خدمتي".

جولة السيسي محاور شرق القاهرة السيدة هدى مشاكل المواطنين

الخبر التالى:

وزيرة الثقافة تشهد عرض مختارات من أوبرا عايدة (صور)

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع حرارة ورياح تصل لحد العاصفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأحد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا