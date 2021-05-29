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وكيل "زراعة الشيوخ" يكشف تفاصيل عمل النواب في البرلمان الأورومتوسطي

11:22 م السبت 29 مايو 2021
وكيل "زراعة الشيوخ" يكشف تفاصيل عمل النواب في البرلمان الأورومتوسطي

النائب محمد السباعي

(مصراوي):

قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين إن عضويته في برلمان البحر المتوسط "الأورومتوسطي" تأتي برفقة 4 أعضاء من البرلمان بغرفيته، مشيرًا إلى أنه الوحيد العضو من مجلس الشيوخ كذلك هو أصغر عضو مصري بحسب ما قال.

وأضاف السباعي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي": "إنا شرفت بعضويتي في البرلمان الأورومتوسطي، والتي أشرف كممثل عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين وهو ما يؤكد أهمية دور الشباب تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي".

وأوضح أن البرلمان الأورومتوسطي يضم برلمانات جميع الدول المطلة على البحر المتوسط، وسيتم خلاله إجراء نقاشات وتبادل خبرات حول القضايا المشتركة، وكل ما سيحال إلينا سيكون له ورقة عمل مصرية توضح رؤية الجانب المصري على المستوى السياسي من خلال الصفة النيابية".

وأشار إلى أنه جاري الاتفاق على بعض الأوراق مع ممثلي الغرفتين "نواب وشيوخ" من الجانب المصري لعرضها، موضحًا أهمية وجود ممثلين لغرفتي البرلمان وتوضيح أهمية الدور الإقليمي الذي سيقدم من خلال أهداف وممارسات برلمانية.

محمد السباعي مجلس الشيوخ البرلمان الأورومتوسطي لجنة الزراعة والري

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