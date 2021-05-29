العناني: القطاع السياحي عانى من أزمة كورونا لكننا واصلنا العمل



كتب- يوسف عفيفي:

أكد الدكتور خالد العناني وزير السياحية والأثار، أن العام الماضي كان صعبًا نظرًا لجائحة كورونا التي أثرّت على السياحة، لافتًا إلى أنه بالرغم من ذلك واصلنا العمل في الاكتشافات الأثرية الجديدة في مختلف المناطق بمصر، سواء من خلال البعثات الأجنبية أو المصرية.

جاء ذلك خلال لقاء غرفة التجارة الأمريكية السنوي اليوم السبت، بمتحف الحضارة بحضور الدكتور شريف كامل رئيس الغرفة السابق وطارق توفيق الرئيس الجديد للغرفة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصري الأمريكي وقيادات الغرفة.

وأضاف العناني أن رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي افتتح أول متحف بالغردقة بتعاون القطاع الخاص، لافتًا إلى أنه سبق وافتتح أول مبنى حجري في العالم في سقارة بعد 14 عامًا من الترميم، علاوة على افتتاح متحف في مطار القاهرة لدعم السياحة والترويج لمصر.

وأوضح أنه في إطار حرص الدولة على دعم القطاع السياحي افتتح الرئيس السيسي في أكتوبر الماضي 3 متاحف جديدة في شرم الشيخ للآثار اليونانية والقبطية والرومانية والفرعونية ومتحف في القاهرة ومتحف بكفرالشيخ، ولا سيما أن مصر مليئة بالكنوز والآثار بجانب افتتاح الرئيس ومدير عام اليونسكو متحف الحضارة المصرية.