بعد مؤتمرها اليوم.. قائمة بالشركات والمؤسسات الإعلامية التابعة للشركة المتحدة (انفوجرافيك)
أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حصاد عملها منذ عام 2018، والقنوات والمنصات الإعلامية التابعة لها، بالإضافة إلى إعلان هيكل جديد للإدارة، ومجمل نتائجها المالية منذ التأسيس، بالإضافة إلى خطتها المستقبلية.
وإليكم قائمة بالمؤسسات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية:
شركات إنتاج وتوزيع سينمائي ودرامي:
سينرجي
سينرجي فيلم
media hub
شركات إعلانات وعلاقات عامة
سينرجي advertising
POD
media hub
المؤسسات الصحفية والمواقع الإخبارية:
اليوم السابع
الوطن
الدستور
الأسبوع
مبتدأ
أموال الغد
دوت مصر
egypt today
business today
video 7
تطبيقات المشاهدة:
watch it
شركات تسويق حقوق رياضية وتطوير للاستادات:
presentation sports
Estadat
قنوات تليفزيونية:
dmc
dmc drama
الحياة
الحياة دراما
cbc
cbc drama
اكسترا نيوز
on
on drama
on time sports
on time sports 2
مصر قرآن كريم
قناة الناس
تطوير القناة الأولى في التليفزيون المصري
محطات الراديو:
شركة راديو النيل
الراديو 90 90
ميجا إف إم 92.7
Nagham FM 105.3
شعبي إف إم
راديو هيتس 88.2
شركات أخرى
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شركة هاشتاج للسوشيال ميديا:
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