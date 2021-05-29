4 طرق.. وزارة الصحة تحذر من عدوى مرض الإيدز

نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي في موقع فيس بوك، منشورا توعويا حول طرق العدوى بفيروس نقص المناعة البشري المسبب للإيدز.

وحدد المنشور طرق الإصابة في أربعة نقاط، وهي:

1- من الأم المصابة بالفيروس إلى الجنين من خلال الحمل أو أثناء الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

2- المشاركة في استخدام أدوات الحقن مع شخص مصاب.

3- العلاقة الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس.

4- نقل الدم الملوث أو مشتقاته بالفيروس المسبب للمرض.

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