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ليس بينهم مصر.. السعودية تسمح لمواطني 11 دولة بالدخول إلى المملكة بشرط

07:55 م السبت 29 مايو 2021
ليس بينهم مصر.. السعودية تسمح لمواطني 11 دولة بالدخول إلى المملكة بشرط

مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، قرار سعودي جديدة بشأن دخول غير السعوديين إلى أراضيها بشرط.

وقال حنفي لمصراوي، إن وزارة الداخلية السعودية أصدرت قرارًا يسمح بدخول مواطني 11 دولة إلى أراضي المملكة بشرط، إجراء حجر مؤسسي لهذه الدول.

وتابع: والحجر المؤسسي، يعني حجر القادم في أحد الفنادق على نفقته الخاصة لمدة 7 أيام العام إقامة كاملة داخل المملكة على أن يتم عمل مسحة (PCR) لفيروس كورونا في اليوم السادس، وفي حالة إذا صدرت نتيجة المسحة سلبية يتم السماح له بالدخول وممارسة حياته الطبيعية.

وأشار نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، إلى أن ال11 دولة ليس من ضمنهم مصر، لكن الجالية المصرية تعتبرها انفراجة وبشرة خير لتعامل المملكة العربية السعودية لفيروس كورونا والسماح لهذه الدول بالدخول على أن تأتي مصر تباعاً.

وأوضح أن هذه الدول تتمثل في: (الإمارات العربية المتحدة وأيرلندا الشمالية والمملكة المتحدة والسويد وفرنسا وإيطاليا وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والبرتغال وسويسرا واليابان) معرباً عن تمانياته بالاستقرار والانتهاء من هذه الجائحة بمصر في أقرب وقت.

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