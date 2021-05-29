مسؤول بـ"الزراعة": الموسم الشتوي المقبل يشهد باكورة إنتاج مشروع الدلتا الجديدة

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور نعيم مصلحي، مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي، إن مشروع الدلتا الجديدة سوف يشهد طفرة كبيرة خلال الأشهر القليلة المقبلة؛ حيث تجتمع اللجنة العلمية للمشروع يوم الثلاثاء من كل أسبوع لمناقشة أعمال الحفر وامتداد خطوط المياه ومحطة المعالجة، بمشاركة عدد من الوزارات وجهاز الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة.

يأتي ذلك في إطار مواصلة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع الجهات المعنية، العمل على تطوير مشروع الدلتا الجديدة، بباكورة إنتاج للمشروع هذا العام وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضاف مصلحي، في تصريح أدلى به إلى "مصراوي"، اليوم السبت، أنه خلال الفترة الماضية تم الانتهاء من الدراسة الكلية لأراضي المشروع، وتم حفر 15 بئرًا لحساب إحدى الجهات المعنية، لافتًا إلى أن أول إنتاج للمشروع سوف يكون في الموسم الشتوي المقبل بنهاية العام الجاري.

وتابع مستشار وزير الزراعة لمشروعات التوسع الأفقي بأن أول مساحة زراعة ستكون 200 ألف فدان، وهي باكورة إنتاج المشروع، بعيدًا عن الأراضي المنزرعة من مشروع مستقبل وطن التي انضمت إلى مساحة مشروع الدلتا الجديدة، مؤكدًا أنه تم الاتفاق على زراعة المحاصيل التكاملية؛ مثل القمح والشعير.

وأشار مصيلحي إلى أن المساحات التي تعمل عليها وزارة الزراعة تشمل 65 ألف فدان، وجهاز الخدمة الوطنية يعمل على تجهيز 150 ألف فدان، مضيفًا أن وزير الزراعة يتابع عن كثب دور الوزارة بمختلف قطاعاتها في المشروع.