إدارة جديدة وقناة أخبار إقليمية.. ماذا حدث في المؤتمر الأول للشركة المتحدة؟

كتب- مينا غالي:

شهد الأسبوع الماضي عددًا من الشائعات التي طالت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد انتهاء موسم شهر رمضان المنصرم، الأمر الذي استدعى الشركة لإصدار بيان نفت فيه جميع الشائعات المنتشرة وأعلنت اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها، كما أعلنت عن تنظيمها لمؤتمر صحفي موسع اليوم للإعلان خلاله عن نجاحات الشركة وخططها المستقبلية.

وعقدت الشركة مؤتمرًا صحفيًا اليوم أعلنت خلاله جميع التفاصيل الخاصة بعملها طوال 5 سنوات، منذ دمج مجموعة إعلام المصريين مع شركة D media عام 2017، وخططها المستقبلية، بدءًا بتغيير مجلس إدارتها، يستعرضها مصراوي في التقرير التالي:

1- بدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل سمير غانم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عما قامت به الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية ودورها في إعادة ترتيب المشهد الإعلامي بعد ثورة 30 يونيو ودورها في إصلاح الإعلام.اضغط هنا

2- استعرض المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة، إنجازات ونجاحات الشركة خلال الأعوام الماضية منذ إنشاء الشركة المتحدة وتوليها قيادة سوق الإعلام المصري، مؤكدًا أن الشركة عملت على تحقيق نهوض لسوق الإعلام في مصر باستخدام أحدث التقنيات وتنمية الشخصية المصرية، فضلا عن الحفاظ على منظومة القيم.

وكذلك إبراز الإنجازات والمشروعات القومية من خلال استعراض الإيجابيات وإظهار السلبيات وطرح الحلول المناسبة لها.اضغط هنا

3- قال المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الشركة واجهت في 2018 تحديا بنزيف كبير من الخسائر، وكان هدفنا وقف هذا النزيف وضغط المصروفات والتكاليف بما لا يخل بجودة المحتوى وأهدافه وزيادة الموارد والاعتماد على أنظمة تكنولوجية لصدور التقارير المالية والاستثمارية.

وأضاف: "أما عن التحديات الإدارية فقد تمثلت في: تغيير جينات الكيانات وإعادة هندستها لتتماشى مع الرؤية، وتم عمل هيكلة إدارية مع الحفاظ على هوية القنوات وضمان تنافسها وإصلاح منظومة الإعلام المصري، وهو ما قادنا للتحديات الفنية المتمثلة في وجود محتوى لا يتماشى مع المصالح الوطنية وطموح المواطن، وتفادي التكرار في المحتوى والقوالب والضيوف ومعالجة التضارب في المعلومات والخرائط البرامجية.اضغط هنا

4- أعلنت الشركة خلال فيلم تسجيلي عن نجاحاتها، أنها عملت على 5 محاور جديدة للتطوير، هي: الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتطوير المحتوى، وعودة الإعلام المصري للصورة العالمية، ومواجهة الشائعات التي تواجه المجتمع المصري، ودعم الصناعات الخاصة بالإعلام، فضلاً عن تحقيقها أعلى أرباح في تاريخ القنوات المصرية في موسم رمضان الدرامي لعام 2021.اضغط هنا

5- أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة من المشروعات المستقبلية، أبرزها إنشاء قناة إخبارية إقليمية، وهي واحدة من الأهداف التي عمل عليها مجلس إدارة القناة في الفترة السابقة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للشركة، أن تلك القناة ليست قناة تغطي أخبارنا في مصر، فنحن نتحدث عن تقنيات حديثة جدًا، وبدأت الأجهزة تصل، وبدأنا تجهيز الاستوديوهات والطريقة التي سنعمل بها، فطريقة عمل قنوات الأخبار العالمية مختلفة عن طريقة عمل القنوات المحلية، ومصر تستحق بقوتها الناعمة أن يكون لديها قناة عالمية.اضغط هنا

6- أعلن المهندس حسام صالح أن "الفترة المقبلة ستشهد تعاونا بين المتحدة مع نقابات المهن التمثيلية والإعلاميين والصحفيين، لإتاحة الفرصة للجميع للعمل معنا"، لافتا إلى أن الشركة عملت على إعادة إنتاج الأشكال الدرامية المختلفة المكثفة مثل حلقات السباعيات ومسلسلات الـ15 حلقة.اضغط هنا

7- أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام شركة media hub لكيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للعمل في مجال الإنتاج الدرامي والإعلان.اضغط هنا

8- إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة، وتمثل في:

حسن عبدالله رئيسًا وعضوًا منتدبًا، ود. أشرف سالمان عضوًا، وأ. محمد السعدي عضوًا، ود. محمد سمير عضوًا، وأ. عمرو الفقي عضوًا، وأ. تامر مرسي عضوًا.اضغط هنا

9- أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، البدء في اتخاذ الإجراءات للتمهيد لطرح أسهم الشركة في البورصة.اضغط هنا

10- استعرض المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعض النتائج والمؤشرات الفنية والاقتصادية، لافتا إلى أن الشركة أنتجت 79 عملاً رمضانيًا منذ عام 2017 وحتى 2021، ونجحت في تحويل خسائرها على مدار الأعوام الأربعة الأولى إلى أرباح بلغت 256 مليونا و713 ألفًا، العام الحالي، فيما بلغ إجمالي السنوات الخمس خسائر بلغت 380.569.425.اضغط هنا

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