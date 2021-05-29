إجراء جديد بشأن الحالة الصحية للفنان شريف دسوقي

كتب - أحمد جمعة:

كشف مصدر طبي مطلع، عن إجراء تقييم للحالة الصحية للفنان شريف دسوقي اليوم السبت بمستشفى دار الشفاء، للنظر في إمكانية خروجه من المستشفى وعودته إلى منزله.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي، إن دسوقي بحالة صحية جيدة، بعدما خضع للملاحظة على مدار الأيام داخل المستشفى، وحصل على عدد من العلاجات الدوائية.

وأوضح أن دسوقي كان يعاني من اضطراب نفسي منذ إجراء بتر لقدمه، قبل أن يتحسن الأمر تدريجيا مع حملات الدعم التي قُدمت له، واستقرار حالته الصحية، ليصبح حالياً في حالة نفسية جيدة.

كان دسوقي أجرى عملية بتر لساقه، بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري.

وأكد المصدر على متابعة مكتب رئيس الجمهورية لحالة دسوقي يومياً، فضلًا عن المتابعة من وزيرة الصحة هالة زايد.