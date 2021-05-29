وزير النقل يتفقد مشروع القطار الكهربائي (LRT).. ويتابع معدلات تنفيذ مونوريل العاصمة الجديدة -صور

كتب- مصراوي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق، اليوم السبت، أعمال تنفيذ القطار الكهربائي "LRT" السلام/ العاصمة الإدارية الجديدة/ العاشر من رمضان.

وبدأ الوزير الجولة بتفقد محطة عدلي منصور المركزية التبادلية التي ستضم مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا ليتم تبادل الخدمة بين خمس وسائل نقل مختلفة، تشمل محطة لمترو أنفاق الخط الثالث، والتي تم افتتاحها وتشغيلها ومحطة للقطار الكهربائي الخفيف (LRT)، ومحطة للسكك الحديدية "القاهرة/ السويس" ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأوتوبيس الترددي (عدلي منصور/ السلام)،

ووجه الوزير بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور؛ لضمان سيولة الحركة المرورية في كل الشوارع المحيطة بالمحطة.

وتفقد الوزير باقي الأعمال الإنشائية بالمشروع من محطات وأنفاق وكبارٍ؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بمرحلتَيه الأولى والثانية 84%، متابعًا أعمال تركيبات السكة (البازلت- الفلنكات- القضبان) بنسبة تنفيذ 35%، وكذلك كباري المشروع؛ حيث يشتمل المشروع على عدد 4 كباري سيارات تم الانتهاء منها، وهي كباري الهايكستب والمستقبل 1 والمستقبل 2 والشروق، كما يشتمل على عدد 7 كباري للمسار بلغت نسبة تنفيذها 97.5%، حيث تم نهو تنفيذ 5 كباري (الإسماعيلية والسويس وجنيفة والروبيكي1و 2)، وجار نهو تنفيذ كباري العاصمة 1والعاصمة 2، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ جميع الأنفاق بالمشروع وعددها 3 أنفاق بنسبة 100%، وهي (نفق سيارات عند حدائق العاصمة، ونفقانLRT هما نيو هليوبوليس- بدر)، ويجري حاليًّا تصنيع القطارات بنسبة إنجاز 43%؛ حيث تم الانتهاء من تصنيع عدد 5 قطارات من إجمالي 22 قطارًا بالصين؛ حيث إنه من المخطط توريد أول قطارَين وبدء أعمال التشغيل التجريبي في أغسطس 2021 وتوريد 5 قطارات في سبتمبر 2021 و٥ قطارات في أكتوبر 2021، ليتم افتتاح المرحلتين الأولى والثانية في احتفالات أكتوبر 2021.

وتابع الوزير تنفيذ الأعمال التمهيدية للمرحلة الثالثة من المشروع، والتقى المهندسين والعمال والفنيين، ووجه بضرورة العمل على مدار الساعة والالتزام التام بالخطة الزمنية للمشروع وأن تتم كل الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالمية خاصة مع أهمية المشروع الذي يعتبر شريان تنمية للمجتمعات العمرانية الجديدة (العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة – بدر – الروبيكي) المنطقة الصناعية والعاشر من رمضان – العاصمة الإدارية الجديدة) حيث سيحقق المشروع ربط هذه المجتمعات بإقليم القاهرة الكبرى من خلال تبادل الخدمة مع الخط الثالث للمترو في محطة عدلي منصور ومع مونوريل العاصمة الإدارية في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية أيضًا، كما يربط المشروع القاهرة الكبرى والعاصمة الإدارية مع (العين السخنة- مطروح- السادس من أكتوبر-برج العرب-العلمين الجديدة)، من خلال تبادل الخدمة مع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية، ويجري حاليًّا التنسيق بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV التي تم التعاقد معها لتشغيل وصيانة المشروع لموافاتهم بالمستندات الفنية اللازمة لإعداد خطة التشغيل والصيانة؛ إذ كان من الضروري تفعيل هذا التعاقد أثناء فترة التنفيذ والتشطيب للمحطات لتلبية أي مطالب لها أثناء التنفيذ، لتكون جاهزة للتشغيل فور الانتهاء من أعمال التنفيذ.

ونوه الوزير بأنه يتم حاليًّا اتخاذ الإجراءات لتنفيذ المرحلة الرابعة بطول 16 كم وعدد 3 محطات (العاشر من رمضان 2- العاشرمن رمضان 3- العاشرمن رمضان 4)، ليصبح طول مسار القطار بالكامل 103.3كم بعدد 19 محطة؛ حيث سيتم مد المسار حتى قلب مدينة العاشر من رمضان لخدمة سكان مدينة العاشر من رمضان؛ للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغرباً إلى محطة عدلي منصور التبادلية التي تربط المشروع مع الخط الثالث للمترو لتكامل ربط وسائل النقل السككي بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار.

وتابع الوزير معدلات تنفيذ مشروع قطاع مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة الذي يبلغ طوله 56.5 كم، ويشمل عدد 22 محطة؛ حيث بلغت نسبة التنفيذ الإجمالية للمشروع 21.2%، وبلغت نسبة الأعمال المدنية٢٥% (تشمل التنفيذ والتوريدات والتصميم)، وبلغت نسبة تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية 17.7%، وقد تم تصنيع القطار الأول واختباره بالكامل وجار تصنيع القطارات الثاني والثالث والرابع وبلغت نسبة إنجاز أعمال الوحدات المتحركة 25 %.

وتابع الوزير أعمال صب الخوازيق والأعمدة وتركيب الكمرات وتفقد كل قطاعات ومحطات المشروع، مؤكدًا أن أية منطقة يتم نهو الأعمال بها يتم إعادتها كما كانت وأفضل كما وجه بضرورة تكثيف الأعمال لنهو المشروع في الموعد المحدد؛ خصوصًا مع الأهمية الكبيرة للمشروع؛ حيث سيربط إقليم القاهرة الكبرى بالعاصمة الإدارية، وسيسهم في تيسير حركة نقل الموظفين والوافدين من القاهرة والجيزة إلى القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية؛ لتكامله مع الخط الثالث للمترو عند محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائي بمحطة مدينة الفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ولفت وزير النقل إلى أن مشروع المونوريل سيدخل مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية كبيرة في وسائل النقل الجماعي، مشيرًا إلى أن هذه النوعية من وسائل النقل تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، وتخفض معدلات التلوث البيئي وتخفف الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية، وتجذب الركاب لاستخدامها بدلًا من السيارات الخاصة.

جدير بالذكر أنه من المخطط افتتاح قطاع مونوريل العاصمة الإدارية من العاصمة الإدارية الجديدة وحتى محطة مسجد المشير بطول نحو 45 كم في نهاية مايو 2022، ثم افتتاح القطاع من محطة مسجد المشير حتى محطة الاستاد بطول نحو 11.5كم في فبراير 2023.

ويتم تنفيذ مشروعَي المونوريل (العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر) من خلال تحالف يضم شركات (الستوم- أوراسكوم- المقاولون العرب) ويبلغ طولهما 98.5 كم بعدد 34 محطة، وسيسهمان في التنمية المستدامة شرق وغرب القاهرة لتحقيق رؤية مصر 2030؛ نظرًا للأهمية البالغة لمنظومة النقل باعتبارها أحد شرايين التنمية العمرانية والاقتصادية.