Masrawy logo white

المتحدة للخدمات الإعلامية.. من هو عمرو الفقي عضو مجلس الإدارة؟

03:56 م السبت 29 مايو 2021
المتحدة للخدمات الإعلامية.. من هو عمرو الفقي عضو مجلس الإدارة؟

عمرو الفقي

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة حسن عبدالله، رئيس الشركة.

وجاء من بين أعضاء مجلس إدارة الشركة عمرو الفقي والذي بذل جهودا كبيرة داخل الشركة خلال الفترة الماضية.

عمرو الفقي هو رئيس مجلس إدارة شركة POD الرائدة في مجالات العلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات الكبرى والوكالات الإعلانية للتلفزيون والراديو والصحافة الرقمية والمقروءة.

وقالت المتحدة إن تعيينه لهذا المنصب في شركة pod يأتي بناء على مجهوداته وكفاءته في مجال الإعلام والإعلان في مصر والعالم العربي.

وقبل التشكيل الجديد اليوم، كان يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عمرو الفقي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية حسن عبدالله الوكالات الإعلانية

الخبر التالى:

وزير الزراعة: اعتماد معملين لمعهد صحة الحيوان في تشخيص إنفلونزا الطيور والبروسيلا دوليًّا

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا