الجريدة الرسمية تنشر قرار رفع سن التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر لـ65 عاما

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بشأن تعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ونصت المادة الأولى من القرار: تعدل السن المقررة للتقاعد من الخدمة العسكرية الواردة بالمادة 12 من قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 لرتبة الفريق لتكون 65 عاما.