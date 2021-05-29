تبدأ 1 يوليو.. السعودية تمنع 263 مهنة من العمل دون الحصول على ترخيص

كتب- يوسف عفيفي:

كشف عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن قرارات سعودية جديدة بشأن العمالة الوافدة ومنع عشرات المهن من مزاولة النشاط دون الحصول على ترخيص.

وقال حنفي لمصراوي، إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية السعودية، حددت نحو 263 مهنة متنوعة لا بد من حصول العاملين فيها على الرخصة من مراكز (الفحص المهني) داخل المملكة وستمنح الرخصة لمدة خمس سنوات.

وأوضح نائب رئيس الاتحاد، أن المملكة ألزمت الشركات والمؤسسات بمشروع (الفحص المهني) للعاملين في التخصصات المهنية المختلفة ابتداءً من 21 ذو القعدة الموافق 1 يوليو 2021 بالبدء في منح هذه التراخيص العمالة الوافدة - (تشمل العمالة المصرية)-.

وأوضح حنفي أن الهدف من ذلك هو رفع مستوى الخدمة المقدمة، وتعزيز الإنتاجية في سوق العمل، وإيقاف تدفق العمالة غير المؤهلة من الخارج، وتحقيق مستويات ريادية عالمية في مجالات الإختبارات المهنية، والتأكد من إمتلاك العامل المهارات المطلوبة لأداء وظيفته من خلال إختبارات نظرية وعملية.

وأشار إلى أن الوزارة حددت خمس مراكز للإختبارات في (الرياض - الدمام - الإحساء - جازان - رابغ)، وسط مطالبات بضرورة العمل على زيادة مراكز الإختبارات لمنع الزحام وتقليل التكاليف على أصحاب الشركات والمؤسسات.

واستعرض حنفي، المواعيد المحددة للبدء الإلزامي في الحصول على الرخصة على النحو التالي:

- الشركات العملاقة 3000 عامل فأكثر، تبدأ اعتباراً من 21 ذو القعدة 1442 الموافق 1 يوليو 2021.

- الشركات الكبيرة من 500 عامل إلى 2999 عاملا، تبدأ اعتباراً من 24 محرم 1443 الموافق 2 سبتمبر 2021.

- الشركات المتوسطة من 50 عاملا إلى 499 عاملاً تبدأ اعتباراً من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021.

- الشركات الصغيرة من 6 عمال إلى 49 عاملاً تبدأ اعتباراً من 26 ربيع أول 1443 الموافق 2 نوفمبر 2021.

- من عامل واحد إلى خمس عمال تبدأ اعتباراً من 29 جمادي الأول 1443 الموافق 3 يناير 2022.

وتابع نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية: أن الاختبارات تشمل الجانب النظري والعملي حيث تبلغ مدتها نحو 75 دقيقة.