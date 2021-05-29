المتحدة تكشف إجمالي تكاليف وخسائر الأعمال الدرامية من 2017 حتى 2021

كتب- مينا غالي:

استعرض المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعض النتائج والمؤشرات الفنية والاقتصادية، لافتا إلى أن قائمة الدخل المجمعة للقنوات الفضائية عن رمضان للأعوام من 2017 حتى 2021، وصلت إلى 380.569.425 مليون جنيه خسائر لأعمال وصل عددها 79 عملاً.

وقال صالح خلال المؤتمر الصحفي المنعقد للشركة، إن قائمة الدخل المجمعة للقنوات الفضائية فيما يخص الدراما بلغت 3 مليار و975 مليون، وفي البرامج 107 مليون و414 ألفا ومصروفات تسويقية بلغت 240 مليون و769 ألفا، لافتا إلى أن إجمالي التكاليف بلغت 4 مليار و323 مليون، فيما بلغت إجمالي الإيرادات 3 مليار و943 مليون و214 ألفا.​