خلفا لتامر مرسي.. من هو حسن عبدالله رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؟

كتب- محمد نصار:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد.

حسن عبدالله من مواليد 1960، حصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من الجامعة الأمريكية عام 1982، ثم بدأ في العام نفسه عمله بالبنك العربي الأفريقي الدولي، أول بنك متعدد الجنسيات بمصر، وتنقّل في التخصصات بين العمليات المصرفية، وغرفة التداول، وأسواق العملات والمال، والعقود الآجلة.

وفي عام 1988 انتقل عبدالله إلى فرع البنك بمدينة نيويورك ليدير محفظة الخزانة وسياسات التحوط، واستمر لمدة عام قبل أن يعود مجددًا للقاهرة.

عام 1994 تم ترقيته لمنصب مساعد المدير العام ثم في 1999 تولّى منصب مدير عام البنك، حتى 2002 حينما صدر قرار بتعيينه نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.

خلال هذه الفترة كان القطاع المصرفي بالكامل يعاني صعوبات مالية كبيرة تتمثل في الديون المتعثرة وضعف البنية التحتية، لذلك فقد بدأت خطة الإصلاح المصرفي عام 2003.

كانت من أهم خطوات حسن عبدالله في البنك العربي الأفريقي دوره في عملية دمج بنك مصر أمريكا الدولي بالبنك العربي الأفريقي بعد الاستحواذ على كامل أسهم الأول، في صفقة بلغت قيمتها نحو 240 مليون جنيه وتم الإعلان عنها في مايو 2005 لتكون التجربة الأولى من نوعها بين بنوك القطاع الخاص بمصر.

وأسهم الدمج في تدعيم حجم البنك العربي الأفريقي وانتشاره بالسوق المصرفية المحلية، وبعد عملية الاستحواذ بـ10 سنوات نجح عبدالله في قيادة البنك للاستحواذ على محفظة بنك نوفاسكوشيا الكندي في مصر عام 2015.

شغل عبدالله عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها معهد التمويل الدولي والمجلس الاستشاري للأسواق الناشئة EMAC، والبنك المركزي المصري، والبورصة المصرية، وشركات غبور أوتو، وكوكاكولا، وإنديفور مصر، والشركة المصرية للاتصالات، وأوراسكوم للإنشاءات، وعضو مجلس إدارة المجلس الوطني للتنافسية.

اقرأ أيضا:

صورة.. ننشر التشكيل الجديد لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

حسام صالح يعلن انضمام media hub للكيان الإعلامي للشركة المتحدة

المتحدة: إنشاء قناة إخبارية إقليمية جديدة.. وهذا موعد ظهورها

المتحدة: تعاون مرتقب مع النقابات وتوسيع قاعدة المنتجين.. وإطلاق 4 جوائز

"المتحدة" تستعرض إنجازاتها ومشروعاتها القائمة.. وتؤكد: نسعى لإبراز الإنجازات القومية

"المتحدة": واجهنا 3 تحديات منذ بدء عملنا في 2018.. وهذه إجراءاتنا للتصدي لها

قناة أخبار عالمية.. ننشر خطوات التطوير الجديدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

بدء مؤتمر "المتحدة" بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان سمير غانم