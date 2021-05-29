صورة.. ننشر التشكيل الجديد لإدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح، مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن خطة جديدة لزيادة الاستثمارات، حيث سيتم طرح الشركة في البورصة.

ولفت "صالح" إلى أن العام المقبل سيتم تنظيم الهيكلة المالية والإدارية وحوكمة الشركات ونظم المعلومات، وفي 2021 سيتم تحقيق الأرباح الاقتصادية والوصول بالمحتوى الإعلامي إلى أعلى مستوى من التنمية والوصول للتأثير الإيجابي، وفي 2024، سنبحث علاقات المستثمرين والانتهاء من خطة الطرح وجذب المستثمرين.

وذكر صالح أن ما أعلناه استتبع إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة المتحدة وتمثل في:

حسن عبد الله رئيسا وعضوا منتدبا، ود. أشرف سالمان عضوًا، وأ. محمد السعدي عضوًا، ود. محمد سمير عضوًا، وأ. عمرو الفقي عضوًا، وأ. تامر مرسي عضوًا.

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