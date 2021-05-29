حسام صالح يعلن انضمام media hub للكيان الإعلامي للشركة المتحدة

كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انضمام شركة media hub لكيان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، للعمل في مجال الإنتاج الدرامي والإعلان.

وذكر خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا أن: الشركات التي تعمل في مجال الدعاية والإعلان هي media hub وسينرجي، بالإضافة إلى شركة pod الوكيل الإعلاني لكل الوسائل الإعلامية الخاصة بالشركة، بالإضافة إلى شركة ingredients التي تعمل بجانب شركة media hub في تقديم محتوى إعلاني، كما أن شركة تذكرتي تقوم بتنظيم مؤتمرات وحفلات وشق آخر يعمل في منظومة التذاكر التي تعتبر عالمية وهي نفس التكنولوجيا التي استخدمت في كأس العالم في روسيا.

وقال صالح: "في وقت من الأوقات تراجع الإنتاج الدرامي في وقت لدينا فيه قامات تستطيع تقديم إنتاج عظيم، لذلك عملت شركتا سينرجي وسينرجي فيلمز وانضمت لهما media hub لإنتاج أعمال درامية وفنية على أعلى مستوى".​

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