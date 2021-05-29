المتحدة: إنشاء قناة إخبارية إقليمية جديدة.. وهذا موعد ظهورها

كتب- مينا غالي:

أعلن المهندس حسام صالح مساعد رئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن مجموعة من المشروعات المستقبلية، وهي إنشاء قناة إخبارية إقليمية، وهي واحدة من الأهداف التي عمل عليها مجلس إدارة القناة في الفترة السابقة.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي للشركة المنعقد حاليا، أن تلك القناة ليست قناة تغطي أخبارنا في مصر، فنحن نتحدث عن تقنيات حديثة جدًا، وبدأت الأجهزة تصل، وبدأنا تجهيز الاستوديوهات والطريقة التي سنعمل بها، فطريقة عمل قنوات الأخبار العالمية مختلفة عن طريقة عمل القنوات المحلية، ومصر تستحق بقوتها الناعمة أن يكون لديها قناة عالمية.

وكشف أنه مخطط لهذه القناة أن تظهر في الربع الأول من العام القادم.​

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