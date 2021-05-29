"دراجتك صحتك".. مبادرة لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين بشمال سيناء

شمال سيناء- أشرف سويلم:

أعلن اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، تطبيق مبادرة "دراجتك صحتك"، الجاري تنفيذها تحت رعاية حرم رئيس الجمهورية لأبناء الشهداء والضحايا والمفقودين بالمحافظة.

وأكد "شوشة" أنه يجري تلقي الطلبات من الراغبين فى الحصول على الدراجات الهوائية من أبناء الشهداء أو الضحايا أو المفقودين وفقًا للأسماء الموجودة فى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2272 لسنة 2020 اعتبارًا من اليوم السبت، وحتى بعد غد الإثنين 31 مايو الجاري.

وأعلن أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أنه يجري تقديم الطلبات بمقر مديرية التضامن الاجتماعى، على أن يتضمن الطلب "اسم الشهيد، نوع الدراجة، الطول، رقم التليفون".