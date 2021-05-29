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قناة أخبار عالمية.. ننشر خطوات التطوير الجديدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

01:57 م السبت 29 مايو 2021
قناة أخبار عالمية.. ننشر خطوات التطوير الجديدة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مؤتمر المتحدة

كتب- مينا غالي:

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن ملامح برنامجها التطويري الجديد للمرحلة المقبلة، والتي سيتم إعلانها خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم.

وتتمثل تلك الملامح في: طرح أسهم الشركة في البورصة، والاستمرار في تطوير المحتوى وإطلاق قناة أخبار عالمية، بجانب التوسع في السوق الإنتاجي والتعاون مع عدد أكبر من المنتجين، فضلاً عن عمل شراكات إقليمية جديدة.

وبدأ المؤتمر بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفنان الراحل سمير غانم، أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن ما قامت به الشركة المتحدة خلال الفترة الماضية ودورها في إعادة ترتيب المشهد الإعلامي بعد ثورة 30 يونيو ودورها في إصلاح الإعلام، حيث عملت على 5 محاور هي: الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وتطوير المحتوى، وعودة الإعلام المصري للصورة العالمية، ومواجهة الشائعات التي تواجه المجتمع المصري، ودعم الصناعات الخاصة بالإعلام، فضلاً عن تحقيقها أعلى أرباح في قتاريخ القنوات المصرية في موسم رمضان الدرامي لعام 2021.

ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعى خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجى تلك الشائعات.

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