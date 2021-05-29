مصر استعادت مكانتها الإفريقية بجدارة.. برلماني يشيد بجهود الرئيس السيسي

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن الاهتمام المصري بإفريقيا تزايد بشكل ملحوظ مع تولِّي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، في ظل إدراك أهمية إفريقيا لمصر، وجهود تعزيز التعاون مع القارة السمراء، والاستراتيجية المصرية الكاملة التي وُضعت تجاه الدول الإفريقية؛ خصوصًا أن القارة تمثل بالنسبة إلى مصر عمق الأمن القومي.

وأضاف محسب، في بيان له اليوم السبت: "القيادة السياسية تولي القارة السمراء اهتمامًا كبيرًا، من خلال الزيارات والجولات الخارجية؛ ولعل آخرها الزيارة التي أجراها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لـ"جيبوتى"، والقمة التي شهدت التباحث وتبادل الرؤى حول أهم التطورات في ما يتعلق بالقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، وهذا يؤكد أن هناك تحركات على مستوى القارة طوال الوقت لدعم العلاقات الثنائية مع الدول الإفريقية جميعها".

وأوضح عضو مجلس النواب أن السياسة الخارجية المصرية شهدت عام 2019 تحركات مكثفة للدفاع عن المصالح الإفريقية، على نحو يؤدي إلى إشراك المجتمع الدولي في حل الملفات والقضايا الشائكة التي تعيق تحقيق جهود التنمية المستدامة إفريقياً؛ حيث تسعى الدولة المصرية لتطوير علاقاتها للتغلب على هذه التحديات في مختلف المجالات؛ خصوصًا على الصعيد السياسي.

واستكمل محسب: "وعلى الصعيد الاقتصادي، تعد السوق الإفريقية من كبرى الأسواق العالمية، وبهذا التحرك المصري وتعزيز التعاون مع دول القارة، نفتح آفاقًا جديدة أمام المنتجات المصرية لدعم المنتج المحلي، وبالتالي توفير المزيد من فرص العمل وازدهار القطاع، مما يستوجب ضرورة إعداد دراسة جيدة للسوق الإفريقية لتحديد مناطق القوة والضعف والفرص الموجودة في الدول".

وتابع النائب: "وعلى الصعيد الاجتماعي، تربط دول القارة الإفريقية جميعها روابط تاريخية وجذرية ووحدة وطنية بين شعوب القارة، وعمق إفريقيا لا يمكن لأحد أن ينكره على مر التاريخ، وبهذه الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية تدعم وتعزز من الوجود المصري الإفريقي".