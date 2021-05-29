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القوى العاملة تساعد أسرة مصري توفي بالقاهرة في حصولها على معاشه من إيطاليا

12:46 م السبت 29 مايو 2021
القوى العاملة تساعد أسرة مصري توفي بالقاهرة في حصولها على معاشه من إيطاليا

وزير القوى العاملة محمد سعفان

كتب- يوسف عفيفي:

وجه محمد سعفان وزير القوى العاملة، مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا ببحث طلب المواطنة "عاليه .ج. ي" من محافظة القاهرة تطلب المساعدة في معرفة هل يحق لها ولأولادها الأطفال معاش عن زوجها "محمد.ع. ع" وتوفي في 23 يناير 2021، حيث سبق له أن عمل بإيطاليا، وكان يسدد أقساط التأمينات.

وبحسب بيان اليوم، أجرى الملحق العمالي بميلانو عزت عمران رئيس مكتب التمثيل العمالي بميلانو، تحركا فوريا لدى هيئة التأمينات الإيطالية للوقوف على مدى استحقاق المواطنة المذكورة المعاش أو التعويض دفعة واحدة، وبالبحث في ملف المواطن اتضح أنه كان ملتزما بسداد الأقساط التأمينية، أثناء عمله وأن الزوجة ونجليها الأطفال يستحقون معاشه كاملا.

وتواصل مكتب التمثيل العمالي بناءً على توجيهات السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام بميلانو بالتواصل مع صاحبة الشكوى وإبلاغها بالمستندات المطلوبة لصرف المعاش فورا وتحويله لحسابها البنكي بالقاهرة.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة إيطاليا القنصلية المصرية بميلانو

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