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الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

12:42 م السبت 29 مايو 2021
الحكومة تحسم الجدل بشأن زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

كتب- محمد نصار:

قال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنه لا صحة لما تم تداوله من أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المركز، في بيان اليوم السبت: انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة زيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لزيادة الرسوم الجمركية خلال الفترة المقبلة.

وأوضحت أن الرسوم الجمركية على مختلف الواردات ثابتة دون أي زيادة، مُشيرةً إلى أنه جار تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والذي يسهم في تقديم عدد من التيسيرات للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، من خلال تبسيط الإجراءات، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة السلع والخدمات بالأسواق المحلية.

وناشد المركز وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الشائعات، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (اضغط هنا).

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مصطفي مدبولي الرسوم الجمركية مجلس الوزراء المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الحكومة

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