بعد قليل.. الشركة المتحدة تعقد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن ما تحقق من إنجازات وخططها المستقبلية
كتب- مينا غالي:
تعقد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مؤتمرا صحفيا بعد قليل بفندق نايل ريتز كارلتون، للإعلان عما تحقق من إنجازات وملامح التطوير خلال المرحلة القادمة وخططها المستقبلية.
ونفت الشركة ما يثار من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وقالت إنها ستتخد كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.
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