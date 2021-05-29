بالصور.. هل توجد زيادة بتعلية الممر الأوسط لسد النهضة؟ وما حقيقة الملء الثاني؟.. خبير يكشف

كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، إن صور خرجت من موقع سد النهضة، أمس، فسَّرها البعض بأنه تم رفع الممر الأوسط بمقدار 10 أمتار، وآخرون يقولون أربعة أمتار (حسب الصور المرفقة).

وأضاف شراقي، عبر منشور له على صفحته على "فيسبوك"، اليوم السبت: الحقيقة والمفاجأة أنه ولا متر واحد زيادة بناءً على هذه الصورة في 27 مايو 2021، ربما انخدع البعض بتغيُّر اللون الغامق قليلًا في الجزء العلوي من الممر نحو 10 أمتار، وفسروه على أنه جزء جديد، رغم أنه موجود منذ فتح البوابتَين، وقد يكون نتيجة رمي الخرسانة على مراحل في مارس من العام الماضي.

وأوضح أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية أن إثيوبيا فتحت أول بوابة لتصريف المياه يوم 14 أبريل 2021، ثم تلتها البوابة الأخرى بعد ثلاثة أيام، وظهرت أول صورة بتوقف تدفق المياه من أعلى الممر الأوسط يوم 18 أبريل 2021 (كما في الصور المرفقة).

وذكر شراقي أن مستوى الممر الأوسط يبلغ 560 مترًا فوق سطح البحر، وهو يعلو المستوى العلوي لفتحتَي تصريف المياه بنحو 10 أمتار، وهو نفس الارتفاع في الصورتَين.

وتابع أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية: ما يؤكد عدم تغير منسوب الممر الأوسط هو ثبات حجم بحيرة السد بين 14 أبريل 2021 قبل فتح البوابتين، وآخر صورة في 24 مايو 2021 (حسب الصور المرفقة).

واستطرد شراقي: الإنجاز في وضع الخرسانة بطيء، وبالتالي التخزين الثاني مهدد بألا يتم، وإذا تم فمن المتوقع أن يكون أقل من 10 أمتار بدلًا من 30 مترًا، وبالتالي تخزين أقل من خمسة مليارات متر مكعبة بدلًا من 13.5 مليار متر مكعب كما كان مقررًا.

ونوه أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة بأنه بالنسبة إلى مصر والسودان الأهم من تخفيض التخزين الثاني أو إلغائه هو الوصول إلى اتفاق بقواعد الملء والتشغيل (ومنها خفض سعة الخزان القصوى) في يونيو المقبل.

واستطرد شراقي: هذا ليس للتهدئة؛ بل هو وصف للواقع الفعلي والعملي في سد النهضة حتى 27 مايو الجاري، وعندما يظهر أي تقدم لن يستطيع أحد إخفاءه، ولو كان هناك إنجاز حقيقي لتم تصويره وإعلانه بواسطة رئيس الوزراء الإثيوبي شخصيًّا كما حدث عند فتح البوابتَين، أو من وزير المياه والري، وسوف يفعلان ذلك في حالة حدوث أي تقدم في التعلية.