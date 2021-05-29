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صور وفيديو.. تشغيل تجريبي لبحيرة ونافورة حديقة الميريلاند بمصر الجديدة

11:23 ص السبت 29 مايو 2021
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كتب- محمد نصار:

نشرت الصفحة الرسمية للمنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة، فيديو ومجموعة صور توضح التشغيل التجريبي لبحيرة ونافورة حديقة الميريلاند بمصر الجديدة.

يذكر أنه سبق تطوير وافتتاح المرحلة الأولى من الحديقة في وقت سابق.

وتشمل المرحلة الثانية: البحيرة ونافورة راقصة ومطاعم ومجمع سينمات وجراج أسفل الإنشاءات لخدمة رواد الحديقة.

لمشاهدة الفيديو ..اضغط هنا

حديقة الميريلاند مصر الجديدة نافورة حديقة الميريلاند بحيرة

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