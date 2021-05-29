تتغير بعد 48 ساعة.. ما هي مواعيد عمل المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات؟

كتب- محمد نصار:

يومان وينتهي شهر مايو 2021 وتنتهي معه مدة تنفيذ قرارات الحكومة الأخيرة فيما يتعلق بمواعيد غلق المحلات والمولات والكافيهات والمطاعم على مستوى الجمهورية.

القرارات التي من من المقرر انتهاء مدة العمل بها بعد يومين فقط، هي المرتبطة بأن تكون مواعيد غلق جميع المحلات والمولات والمطاعم والكافيهات والمقاهي اعتبارا من الساعة التاسعة مساء.

وبدأ العمل بهذه القرارات اعتبارا من 6 مايو الجاري على فترتين، الأولى من 6 لـ 21 مايو، والثانية من 22 مايو وحتى 31 مايو.

وحول استمرار العمل بهذه المواعيد أول يونيو من عدمه، قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إنه سيتم العودة للعمل بالمواعيد الصيفية الدائمة لغلق المحلات والمولات والمطاعم في حالة عدم إصدار قرارات جديدة من اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المصدر، لمصراوي: إذا اتخذت لجنة أزمة كورونا قرارات جديدة سيتم العمل بها، وإذا لم تصدر أي جديد سيتم العودة للمواعيد الصيفية لعمل المحلات.

وحول المواعيد الصيفية لعمل المحلات والتي جاءت وفقا لقرار وزير التنمية المحلية بعد استعراض رأي اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، تكون كما يلي:

1- تكون مواعيد فتح المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا، وتغلق الساعة الحادية عشرة مساءً صيفًا، على أن تتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة، وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة الثانية عشرة منتصف الليل صيفًا.

2- تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا، وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا، مع استمرار خدمة التيك أواي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

3- تكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا، وتغلق الساعة السابعة مساءً صيفًا، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.

4- يُستثنى من المواعيد المُشار إليها كل من محال البقالة السوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال، مثل محلات بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.