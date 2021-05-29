حدث ليلاً| نجاح تعويم سفينة جانحة بقناة السويس.. والأهلي يتوج بالسوبر الأفريقي

كتب- أحمد عبد المنعم:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، خروج 778 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 190254 حالة حتى اليوم.

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بالفيديو- مسنة للسيسي: "عايزاك تخلصلي إيجار الشقة وتعملي عملية" والرئيس يرد: "عيني"

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، بعدد من المواطنين بينهم سيدة مسنة، تصادف تواجدهم أثناء جولة تفقده أعمال التطوير في المحاور المحيطة بمطار القاهرة الدولي.

وتبادل الرئيس معهم الحديث بشأن أحوالهم المعيشية، كما استمع إلى طلباتهم، حيث طلبت منه سيدة مسنة تسمى "نبوية السيد" أن يتم علاج عينيها وأن تساعدها الدولة في دفع الإيجار وأن تحصل على سيارة ضمن مشروع ذوي الاحتياجات الخاصة.

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استضافهم الجيران.. تفاصيل طرد عامل وزوجته لأبنائهم الخمسة في أوسيم

كشفت أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات مقطع فيديو بشأن طرد رجل وزوجته لأبنائهما الخمسة.

رصدت المتابعة الأمنية تداول مقطع فيديو تحت عنوان "رجل وزوجته يطردان أبنائهم الخمسة بأوسيم".

بالفحص أمكن تحديد الأسرة المعنية، وتبين أنهم (عامل رخام، ربة منزل ، وأبنائهم الخمسة "مقيمين بدائرة قسم شرطة أوسيم".

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الفريق أسامة ربيع: نجاح تعويم سفينة جانحة بالقناة بعد عطل مفاجئ بمحركها

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة قامت بالتعامل السريع مع جنوح سفينة الحاويات "ميرسك إمرالد" بعد حدوث عطل مفاجئ في محركاتها وأجهزة التوجيه الخاصة بها.

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أديب يكشف عن اسم الرئيس الجديد للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

كشف الإعلامي عمرو أديب، أن الإقتصادي حسن عبدالله سيترأس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وسيكون الرجل الأول فيها، مضيفًا: "هذا الرجل لو شغل أي منصب بينجح فيه، ولن يتم عزل أحد ولن يتم تهميش أحد".

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الصحة: الفطر الأسود كائن ضعيف لا يستحق الترصد ولا يجوز ربطه بفيروس الكورونا

قال الدكتور محمد عبد الفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود ليس جديدًا، مشيرًا إلى أنه تم تشخيص أولى الحالات المصابة بهذا الفطر عام 1876، وأول بحث تم نشره عن المرض كان في عام 1885 على يد طبيب ألماني.

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"ليس كورونا".. وكيل الصحة يكشف السبب الوحيد للإصابة بـ"الفطر الأسود" (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح وكيل الصحة للشؤون الوقائية، إن الفطر الأسود تم تشخيصه لأول مرة عام 1885، مضيفًا أن الفطر لا يصيب الأصحاء، بل يصيب المرضى فقط أو المصابين.

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مقتل شخص على يد أخيه بالرصاص في العياط

تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات واقعة إطلاق شخص النار على أخيه بالعياط.

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ثنائية "شريف" و "صلاح" تتوّج "الأهلي" بالسوبر الأفريقي على حساب نهضة بركان

توّج فريق الأهلي، بلقب السوبر الأفريقي عقب تغلبه على نظيره نهضة بركان المغربي مساء اليوم الجمعة بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما بالعاصة القطرية الدوحة.

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مجدي الجلاد مهنئًا الأهلي بالسوبر الإفريقي: مبروك.. وإلى العاشرة يا أهلي

حرص الاستاذ مجدي الجلاد، رئيس مؤسسة أونا للإعلام، على تهنئة الأهلي بعد الفوز بلقب السوبر الإفريقي، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي.

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تونس تجدد التزامها بالمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدوليين

جددت تونس التزامها بالمساهمة الفاعلة في حفظ السلم والأمن الدوليين.. حيث تشارك حاليا في بعثات أممية في كل من جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان وجنوب السودان من خلال أكثر من 200 خبير عسكري وأمني.

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التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة أطلقتها الميليشيا الحوثية تجاه جنوب السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الدفاعات الجوية اعترضت ودمرت طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

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الصومال: مقتل وإصابة 10 أشخاص في تفجير انتحاري بمدينة بيدوا

قتل 3 مدنيين صوماليين، وأصيب 7 آخرون، اليوم الجمعة، جراء تفجير انتحاري نفسه داخل مطعم قرب سوق شعبي بمدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب غرب الصومال.

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كندا: مساعدات بـ25 مليون دولار للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الكندي، جستن ترودو، اليوم الجمعة، إن كندا ستقدم 25 مليون دولار للمدنيين الفلسطينيين المتضررين من الصراع الأخير بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.

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العثور على 15 جثة "مكدسة" في قارب قبالة سواحل توباجو

قالت شرطة دولة ترينيداد وتوباجو إنه تم العثور على 15 جثة "مكدسة في قارب" كان يطفو في المياه قبالة سواحل جزيرة توباجو الكاريبية.

وقالت شرطة ترينيداد وتوباجو إنها تحقق في اكتشاف "14 جثة وجمجمة وبقايا هيكل عظمي مكدسة في قارب" رصده صيادون يوم الجمعة على بعد 5ر6 كيلومترات قبالة مدينة بيل جاردن في توباجو حوالي الساعة 0630 صباحا (1030 بتوقيت جرينتش).

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بايدن يقترح موازنة بـ6 تريليونات دولار لـ"إعادة بناء" الاقتصاد الأمريكي

اقترح الرئيس الأمريكي جو بايدن ميزانية قدرها 6 تريليونات دولار لتمويل خطته الطموحة لتجديد الاقتصاد في 2022، من شأنها أن تزج بالولايات المتحدة في دين قياسي إذا أقرها الكونجرس.

وقال بايدن لدى إعلانه المقترح، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية ـ الفضائية اليوم الجمعة، إنه لا يمكن للولايات المتحدة ما بعد الوباء "العودة بكل بساطة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق".

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أمريكا: 33.2 مليون حالة إصابة و 593675 وفاة بسبب كورونا

أشارت بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة بنسبة 1ر0 في المئة خلال 24 ساعة حتى الساعة 0310 مساء بتوقيت نيويورك، ليصل إجمالي إصابات كورونا في البلاد إلى 2ر33 مليون حالة إصابة.

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