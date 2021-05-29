"كورونا" في 24 ساعة| 46 حالة وفاة في مصر.. والصحة تكشف سبب الإصابة بـ"الفطر الأسود"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 1133حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 46 حالة جديدة.

ويقدم "مصراوي" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:​

46 وفاة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة



مسؤول بالصحة العالمية: عدم العدالة في توزيع اللقاحات سيؤثر سلبًا على كل دول العالم



عمرها عام.. تعافي طفلة مصابة بكورونا في عزل مستشفى سوهاج العام



بعد انتقادات واسعة.. قرار جديد من الصحة بشأن التعامل مع حالات كورونا المتدهورة



الشهيد 545.. الأطباء تنعى الدكتور طاهر سعيد بعد وفاته بفيروس كورونا



ترحيل راكب بنغالي من مطار القاهرة بعد اكتشاف إصابته بفيروس كورونا



"ليس كورونا".. وكيل الصحة يكشف السبب الوحيد للإصابة بـ"الفطر الأسود" (فيديو)



تعافي 54 مصابًا بـ"كورونا" في سوهاج



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الهند: سننتهي من تطعيم كافة المواطنين ضد "كورونا" بحلول ديسمبر



رئيس الوزراء البريطاني يرحب بإجازة استخدام لقاح جونسون أند جونسون في بلاده



السعودية: ارتفاع بسيط للإصابات الجديدة بكورونا



أمريكا: 33.2 مليون حالة إصابة و 593675 وفاة بسبب كورونا



ذا هيل: المخابرات الأمريكية تمتلك أدلة حول أصول فيروس كورونا



هذا المرض يزيد من فرص إصابة النساء بعدوى كورونا الشديدة



سلاح ذو حدين.. الإفراط في "الكورتيزون" يؤدي إلى الإصابة بـ الفطر الأسود والوفاة



الصحة العالمية: المدخنون أكثر عرضة للوفاة بكورونا



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بريطانيا تسجل أكثر من 4000 حالة إصابة جديدة بكورونا لأول مرة منذ أول ابريل



"سي إن إن": الاقتصاد البرازيلي ينهار جراء تداعيات فيروس كورونا