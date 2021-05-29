​​الزراعة: إنتاج 23 صنف تقاوي جديد.. واختبار 5 أصناف طماطم

كتب- أحمد مسعد:

تواصل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنتاج بذور خضر وفاكهة ضمن المشروع القومي لإنتاج التقاوي، في محاولة من الدولة للحد من استيراد هذه الأصناف من الخارج.

وقال الدكتور وهبة الجزار، المشرف على المشروع القومي لإنتاج التقاوي في وزارة الزراعة، إن إدارة المشروع نجحت في تسجيل 23 صنفًا جديدًا، مضيفًا أنه حاليًا يتم تسجيل أصناف فاصوليا وخيار بمحطة سخا، مشيرًا إلى نجاح تسجيل 5 أصناف من الطماطم.

وأضاف الجزار لـ"مصراوي"، أنه يتم حاليًا العمل على 60 صنفًا من محصول الطماطم تحت دراسة شديدة بداية من المعامل مرورًا بزراعة الصنف بالمحطات، وتحديدًا مراحل النمو حتى الحصاد قبل عرضه للبيع ووضع عليه شعار مركز البحوث الزراعية.

وأضاف الجزار في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن عدد الأنواع التي نجحت الوزارة في إنتاجها بلغت 10 أصناف، وهي الطماطم والخيار والباذنجان وغيرها من الخضروات الرئيسية بخلاف البقوليات، موضحًا أنه تم تسجيل 23 صنفًا في سنة 2020، وصنف فاصوليا يدعى "دقي 17"، وحاليًا تم تسجيل صنف يدعى "حورس" هجين خيار صوب.

وتابع: "المشروع أنتج حتى الآن 5 أصناف هوجن طماطم مجففة"، مؤكدًا أن أكبر مشكلة تواجه مصر في إنتاج هجن الطماطم الفيروس والحرارة، ولذلك تتجلى مشكلة الطماطم في العروة الصيفية.

وأضاف: "المشروع تلقى 10 ملايين جنيه من أكاديمية البحث العلمي، ووزارة الزراعة دعمت بـ10 ملايين آخرين منقسمين إلى نصفين، 5 ملايين كل دفعة بجانب منحة 15 مليون جنيه من خلال أحد البرامج الممولة من إيطاليا".

جدير بالذكر أن مصر تستورد 98% من التقاوي، وانطلق برنامج قومي في 2019، بهدف لتغطية نسبة من التقاوي المستوردة، على أن ترتفع تلك النسبة بشكل تدريجي.