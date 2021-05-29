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نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الخميس 3 يونيو

08:45 ص السبت 29 مايو 2021
نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية حتى الخميس 3 يونيو

أرشيفية

كتب- أحمد مسعد:

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة، من اليوم السبت حتى الخميس 3 يونيو، حيث يسود طقس معتدل نهارًا على السواحل الشمالية حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، شديد الحرارة على جنوب سيناء جنوب البلاد، لطيف ليلًا على شمال البلاد حتي شمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

السبت 29 مايو
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الصعيد وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الأحد 30 مايو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء جنوب البلاد على فترات متقطعة.
فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

الاثنين 31 مايو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة على غرب البلاد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 1 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الأربعاء 2 يونيو
نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

الخميس 3 يونيو
نشاط رياح على مناطق حنوب سيناء وجنوب البلاد علي فترات متقطعة.

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هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة الظواهر الجوية السواحل الشمالية

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