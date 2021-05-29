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اليوم.. مصر للطيران تسيّر 63 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

03:00 ص السبت 29 مايو 2021
اليوم.. مصر للطيران تسيّر 63 رحلة دولية تقل 6 آلاف راكب

أرشيفية

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 63 وجهة دولية تنقل على متنهم حوالي 6 آلاف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 46 رحلة دولية إلى كل من (بيروت، بغداد، لاجوس، أكرا، تونس، الدوحة، آثينا، مدريد، لندن، نيويورك، باريس، روما، دبي، اسطنبول، جينيف، آمستردام، بروكسل، برلين، ميونيخ، أبوظبي، البحرين، اسطنبول، الخرطوم، عمان، القصيم، الشارقة، نيروبي، آديس أبابا، عنتيبي، موسكو، فيينا) و13 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسي علم)، و5 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 6 آلاف راكب.

شركة مصر للطيران الإجراءات الاحترازية رحلات دولية فيروس كورونا المطارات المصرية

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